mObywatel z funkcją, na którą wielu czekało. Tak teraz rozliczysz się z urzędami

ePłatności to jedna z ważniejszych funkcji, jaką oferuje mObywatel. Możliwość łatwego i bezpiecznego płacenia z poziomu aplikacji za sprawy urzędowe to nie tylko ułatwienie dla obywateli, ale przede wszystkim duże usprawnienie dla samorządów. W dobie postępu technologicznego tego typu rozwiązania stają się kluczowe dla sprawnego funkcjonowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Współpraca Ministerstwa Cyfryzacji i Fundacji w zakresie wdrożenia ePłatności w ramach mObywatela odpowiada na wyzwania Cyfrowej Dekady 2030 w obszarze cyfryzacji usług publicznych. Polska ma potencjał, by stać się liderem w tym obszarze i wzorem dla innych europejskich krajów