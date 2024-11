Bank Pekao stawia na nowy wymiar bezpieczeństwa online. Teraz zalogujesz się specjalnym kluczem

- W Banku Pekao zachęcamy naszych klientów do korzystania z uwierzytelniania wieloskładnikowego przy logowaniu do bankowości elektronicznej. Podwójna weryfikacja tożsamości zwiększa bezpieczeństwo danych i ogranicza ryzyko niepowołanego dostępu do rachunku bankowego. Nawet jeśli przestępca pozna hasło, to bez drugiego składnika uwierzytelniania, nie będzie mógł zalogować się na konto. Dlatego udostępniliśmy naszym klientom, korzystającym z serwisu internetowego Pekao24, dwie metody autoryzacji – przy użyciu klucza sprzętowego lub aplikacji mobilnej PeoPay