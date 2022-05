Jedna z nowych usług BLIK-a to BLIK bez Kodu. Pozwala ona użytkownikowi na dodanie danego sklepu do listy zaufanych sprzedawców. Dodanie do tej listy oznacza, że przyszłe rozliczenia z tym podmiotem nie będą wymagały przepisania BLIK-owego kodu autoryzacyjnego - płatność wystarczy potwierdzić jednym dotknięciem ekranu w aplikacji. Sklep musi obsługiwać płatności BLIK bez kodu, by użytkownik mógł go na taką listę dodać. Wygląda na to, że niebawem takie płatności zacznie obsługiwać Biedronka.