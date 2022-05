Strach coś zamawiać na Amazonie. Polacy płacą tysiące złotych, a dostają puste paczki

Pewne w tej sprawie jest jednak to, że ktoś faktycznie próbuje się tutaj wzbogacić cudzym kosztem - czy to na początku, czy to w środku, czy to na samym końcu całego łańcucha logistycznego. Otwartym pozostaje jednak cały czas pytanie, gdzie konkretnie dochodzi do naruszeń i nie można wykluczyć, że za te problemy odpowiedzialna jest więcej niż jedna osoba lub więcej niż jedna grupa osób.