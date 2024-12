Ulubiona forma płatności Polaków wleci na iPhone'y

Ta aktualizacja pozwoliła twórcom aplikacji na uzyskanie dostępu do modułu zbliżeniowego służącego do mobilnych płatności telefonem. Oprogramowanie w wersji 17.4 zostało udostępnione w maju tego roku, ale wdrożenie technologii umożliwiającej płacenie urządzeniem nie odbywa się z dnia na dzień. To efekt wielomiesięcznych prac, które po stronie Polskiego Standardu Płatności powoli docierają do końca. Możemy się spodziewać, że w 2025 roku BLIK-a zbliżeniowy trafi do aplikacji bankowych obsługujących tę funkcję.