Są nowe opcje płatności na iPhonie. Już nie musisz korzystać z jednej przeglądarki

Sprawdziłem, czy rozwiązanie działa także na innych przeglądarkach - poza Google Chrome sprawdziłem także Mozillę Firefox oraz Arc Search - na wszystkich bezproblemowo pojawia się opcja płatności Apple Pay. Jeszcze do niedawna nie było takiej możliwości - zamiast tego widziałem guzik Google Pay. Co ciekawe, nowość ta była zapowiadana już w 2022 r. - miała trafić do iOS 16 - ale na zmianę trzeba było poczekać dłużej. Aby skorzystać z rozwiązania, trzeba mieć system iOS 18 lub iPadOS 18.