Oto polska cena nowego iPada mini na tle reszty świata. Zakryjcie oczy

Nowy iPad mini 7 z procesorem A17 Pro i funkcjami Apple Intelligence jest już dostępny w przedsprzedaży i trafi do sklepów w 29 krajach w środę, 23 października. Polska cena to 2599 zł za bazową wersję 128 GB pamięci wewnętrznej. Sam iPad mini 7. generacji (chociaż Apple nie nazywa go tak) nie przynosi żadnych poważnych zmian. No, może poza usunięciem slotu na kartę SIM, ale o tym dowiesz się z tekstu Alberta: