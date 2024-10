Koniec dobrych interesów. iPhone traci na wartości szybciej niż wczorajszy chleb

Do tej pory iPhone był całkiem sensowną inwestycją, o ile można tak nazwać zakup telefonu, którego możliwości i tak się nie wykorzysta, ale za to drogiego. Kupując iPhone'a niedługo po premierze można było korzystać z niego przez cały rok, a następnie należało go sprzedać chwilę po premierze nowego modelu. Z racji tego, że iPhone'y mało traciły na wartości na tym interesie nie było stratnych stron. Utrata wartości była mniejsza niż 12 rat zero za tego typu sprzęt. Działało to świetnie, znam całą masę ludzi, którzy w taki sposób wymieniali swoje sprzęty, aż przyszedł iPhone 15 i pokazał pierwsze oznaki tego, że coś dzieje się źle.