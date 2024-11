Zakupy w internecie będą jeszcze szybsze. Płatność załatwisz jednym kliknięciem

PayU to najpopularniejszy w Polsce operator płatności pay-by-link, za pośrednictwem którego Polacy dokonują płatności w sklepach internetowych i nie tylko. Zakupy online z PayU są niezwykle proste. Trzeba tylko, zależnie od wybranej metody płatności, zalogować się do banku, podać dane karty płatniczej, kod Blik lub dane do płatności odroczonej.



Choć proste, płatności z PayU wymagają autoryzacji, które mogą wydłużyć płatność o minutę lub dwie. Z dedykacją dla niecierpliwych, albo tych, którzy nie chcą stale wyjmować z portfela karty debetowej, PayU wprowadza Click to Pay.