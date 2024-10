Santander przygotował świetne nowości w aplikacji mobilnej. Oczekuj aktualizacji

Dobra i czytelna mobilna aplikacja bankowa to dzisiaj podstawa. Obecnie coraz więcej osób korzysta ze swojego konta z podejściem "mobile only". Według danych podanych przez polski oddział Santander połowa klientów zarządza kontem wyłącznie z poziomu apki. Z oprogramowania na telefony korzysta ponad 80 proc. osób, a bazowanie wyłącznie na bankowości internetowej to rzadkość – 18 proc. klientów banku tak zarządza pieniędzmi. Dlatego ulepszenia możliwości apki są kluczowe.