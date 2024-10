Do banku zalogujesz się mObywatelem. Na takie coś czekałem latami

mObywatel jest kapitalną apką. Nie dość, że pozwala "przechowywać" dokumenty w smartfonie, dzięki czemu w wielu przypadkach nawet nie trzeba nosić ze sobą portfela, to jeszcze umożliwia logowanie m.in. do rządowych serwisów, takich jak usługi Ministerstwa Finansów, ZUS i nie tylko. Teraz jeszcze pozwoli na logowanie do aplikacji bankowej. Na razie takie rozwiązanie zapowiedziano tylko w jednej, ale mam nadzieję, że stanie się to standardem.