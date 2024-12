Jedna aplikacja do wielu zadań? To możliwe w Santander Bank Polska

W aplikacji znajdziesz nie tylko wybrane subskrypcje, ale również inne funkcje. Z poziomu aplikacji można kupić doładowania do gier, serwisów VOD, platform streamingowych itd. Możemy wybrać jedną z kilku opcji doładowania, zatwierdzić i zapłacić z poziomu aplikacji. Oprócz tego nie mogło zabraknąć możliwości kupowania biletów parkingowych oraz na transport publiczny. Staram się przemieszczać różnymi formami transportu, zarówno prywatnym samochodem jak i komunikacją zbiorową, ale do szału doprowadzała mnie konieczność posiadania kilku różnych aplikacji, bo przecież w Polsce nie może obowiązywać jeden system płatności, tylko co miasto, to obyczaj. W szczytowym momencie miałem 6 aplikacji, które służyły mi wyłącznie do zakupów biletu. Użytkownicy Santander mobile mają łatwiej, bo mogą kupować bilety wygodnie w aplikacji i nie muszą szukać, która aplikacja odpowiada za co.