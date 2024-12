Zakaz spowiedzi dla nieletnich. Może Jezus AI to dobre rozwiązanie?

Kościół katolicki to jedyny należący do mainstreamu odłam Chrześcijaństwa, w którym spowiedź jest uznawana za sakrament wymagający obecności duchownego. Chrześcijanie - poza Katolikami - są zachęcani do bezpośredniego wyznawania swoich grzechów czczonemu Bogu w modlitwie, co podkreśla indywidualny związek człowieka z tymże Bogiem.