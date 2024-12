Chcą wystrzelić satelity gigantyczną katapultą. Tak wyglądały pierwsze testy

SpinLaunch Orbital Launch System to zupełnie nowy sposób na dotarcie do kosmosu. Choć jest to katapulta, to nie przypomina ona w niczym średniowiecznych wynalazków. Sercem systemu ma być ogromna, wysoka na 50 m konstrukcja. To w niej satelita będzie rozpędzany, a po osiągnięciu odpowiedniej prędkości, zostanie "wystrzelona" przez specjalny komin.