Od teraz będziemy żeglować po kosmosie. Przełomowa misja zakończona sukcesem

Rozwój technologii żagli słonecznych to ogromny krok naprzód dla ludzkości. To dowód na to, że nasza ciekawość świata i chęć odkrywania nowych rzeczy nie zna granic. Dzięki takim osiągnięciom możemy zbliżyć się do odpowiedzi na jedne z najważniejszych pytań o nasz Wszechświat.