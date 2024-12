Jaka płyta główna do procesora Intel Core Ultra 200S? Tu znajdziesz coś dla siebie

Intel Core Ultra 5 245K to najbardziej podstawowy procesor najnowszej generacji Intela charakteryzujący się odblokowanym mnożnikiem. To 14-rdzeniowa jednostka wyposażona w 6 rdzeni wydajnościowych P oraz 8 rdzeni energooszczędnych E, która do działania nie potrzebuje topowych płyt głównych. Do tego procesora w zupełności wystarczy GIGABYTE Z890 Eagle WiFi, którą można kupić za ok. 1000 zł.