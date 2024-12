TOP 10 polskich gier 2024. Te tytuły są naszym dobrem eksportowym

Wrocławskie Critical Hit Games stworzyło tylko jedną grę, za to od razu hit o globalnej jakości. Ich futurystyczne Nobody Wants to Die to kapitalna detektywistyczna historia w świecie godnym Blade Runnera, obficie skąpana w klimacie noir, z domieszką Bioshocka. Główny wątek: nieśmiertelność, oferowana w 2329 roku dzięki transferowi świadomości z ciała do ciała.