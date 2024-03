Recenzja The Thaumaturge: zakochasz się w Warszawie z demonami

The Thaumaturge zachęca do lekkomyślności z jeszcze innego powodu: w grze nie ma systemu ekonomii i wyposażenia, karzącego lub nagradzającego za (nie)podjęte czyny. Na końcu zadania nie czeka skrzynia ze skarbami, pełna rewolwerów z lepszymi statystykami. Nie mamy też problemu z pieniędzmi, co prowadzi do absurdalnych konsekwencji. W grach cRPG zazwyczaj przekupujemy kogoś sporymi sumami, co boli, bo nie możemy ich potem wydać na lepszy sprzęt. W The Thaumaturge wydajemy z kolei pieniądze na lewo i prawo, bo de facto nie ma ich w grze, jako policzalnego zbioru.