Powstanie Warszawskie jako gra. Demo polskiego 63 Days już tu jest

Niemcy mają przewagę liczbową oraz sprzętową, dlatego w 63 Days liczy się zmysł taktyczny, połączony z wykorzystaniem środowiska na swoją korzyść. Zasadzki, ciche eliminacje oraz ucieczki to tu chleb powszedni, a bezpośrednia konfrontacja pozostaje ostatecznością. Miałem już przyjemność przetestować 63 Days w akcji i jedno nie ulega wątpliwości - zdecydowanie nie jest to łatwa produkcja. Weterani Commandosa mają pole do wykazania się.