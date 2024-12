MC Smart jak Mikołaj. Rywal Thermomiksa od Lidla na święta w specjalnym kolorze

Monsieur Cuisine Smart ma na pokładzie 8-calowy wyświetlacz dotykowy, który służy do sterowania najróżniejszymi funkcjami. Do dyspozycji mamy m.in. takie opcje jak: ważenie, gotowanie jaj, podgrzewanie wody, ugniatanie, gotowanie na parze, gotowanie ryżu, przypiekanie i wiele innych. W zestawie znajdziemy miskę do mieszania, wkład do gotowania, nasadki do ubijania, nasadkę do gotowania na parze, wkład z ostrzami, szpatułkę i pokrywkę z otworem do napełniania oraz miarką.