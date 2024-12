Kierowcy znajdują za wycieraczką dziwne kartki. Tak zaczynają się kłopoty

Właśnie takie ulotki znowu pojawiają się za wycieraczkami samochodów. Jak informuje Sekurak kolejny wariant tego oszustwa zaobserwowano niedaleko Poznania. „Mandat” czekający na kierowcę informuje o tytule wykroczenia. Zapewne oszuści liczą na to, że trafią na kogoś, kto faktycznie będzie poczuwał się do winy i nawet nie zagłębi się w szczegóły. Złapany na gorącym uczynku może go opłacić w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Żeby móc szybciej załatwić formalności zamieszczono kod QR.