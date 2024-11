Chcą spędzić święta inaczej. Oszuści już zacierają ręce

Dla niektórych to już nowa tradycja, dla innych ciągle odkładane marzenie, które wreszcie postanawiają zrealizować – spędzić sylwestra bądź Boże Narodzenie gdzieś dalej. Kiedy jednak do pomysłu wraca się na ostatnią chwilę, do akcji wkroczyć mogą oszuści. Dla nich ten okres to prawdziwe żniwa.