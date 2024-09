Etui Lab31 z blokadą sygnału. 9 złotych teraz, czy składanie wyjaśnień na policji?

Fakt: jeśli jesteś zamożniejszy i masz auto z dostępem bezkluczykowym, to już wcześniej mogłeś się zaopatrzyć w takie etui, czy nawet specjalną skrzynię, do której wrzucasz kluczyki do aut. Tutaj spore ALE, bo według wielu to kosztuje. Tak, niektórzy nie chcą wydawać kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset złotych na to, aby zabezpieczyć auto za 100 czy więcej tysięcy złotych. Łatwiej jest martwić się potem.