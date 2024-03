Politycy odkryli kody QR. I mogą pomóc wyrobić zły nawyk

Z kolei CERT Orange analizując cyberprzestępstwa wykorzystujące kod QR podkreślało, że „w każdym z opisanych scenariuszy ostatecznym krokiem, otwierającym przestępcy drogę do pieniędzy/danych ofiary, była świadoma decyzja człowieka”. Skracając – to nie same kody QR są złe, ale ich nieodpowiedzialne skanowanie, a potem wpisywanie poufnych danych na podejrzanych stronach.