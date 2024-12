Straszliwa katastrofa Boeinga. Pełen pasażerów samolot rozbił się na lotnisku

Boeing 737-800, który rozbił się w Muanu miał 15 lat. Maszyna należała do linii Jeju Air, która jest jednym z największych tanich przewoźników w Korei Południowej. Firma powstała w 2005 r. i jest to pierwszy śmiertelny wypadek w jej historii. Linia w wydanym już oświadczeniu przeprosiła za katastrofę i zapewniła, że „zrobi wszystko, co w jej mocy, by wyjaśnić wypadek”.