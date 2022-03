Pomylił kable autopilota. Zginęło 160 osób. Najtragiczniejsza katastrofa lotnicza w Chinach

W przeciwieństwie do czasów obecnych, w latach dziewięćdziesiątych w Chinach nie przykładało się odpowiedniej wagi do serwisowania samolotów. Tupolew Tu-154M, który brał udział w wypadku, dzień przed katastrofą przechodził przegląd w nieautoryzowanym serwisie. Osoba, która przeprowadzała serwis, popełniła jeden kluczowy błąd, który najprawdopodobniej doprowadził do katastrofy. Analiza szczątków wykazała, że przewody sterujące obrotem samolotu wokół osi pionowej podłączono do systemu kontroli przechyłu samolotu, a przewody sterujące przechyłem do systemu obrotu wokół osi pionowej. Ta pomyłka uniemożliwiła najpierw autopilotowi, a potem pilotom, prawidłowe sterowanie samolotem i doprowadziła do śmierci 160 osób. Była to najtragiczniejsza katastrofa lotnicza, do jakiej kiedykolwiek doszło na terytorium Chin.