Katastrofa Boeinga 737 w Chinach. Na pokładzie były 132 osoby

Aktualnie do miejsca zdarzenia kierowane są służby ratownicze. Nie ma jak na razie żadnych informacji co do stanu pasażerów lotu. Media wskazują, że jeżeli poszukiwania osób, które przeżyły katastrofę nie przyniosą skutków, będzie to najtragiczniejsza katastrofa lotnicza w Chinach od kilkudziesięciu lat.