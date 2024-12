Katastrofa samolotu z 67 osobami na pokładzie. Przerażające nagranie pokazuje walkę załogi

Do tragedii doszło w trakcie lotu Azerbaijan Airlines J2-8243 z Baku, stolicy Azerbejdżanu, do Groznego w Rosji. Samolot Embraer 190, zmuszony do zmiany trasy z powodu gęstej mgły, rozbił się w pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie. Władze lokalne poinformowały, że w wyniku katastrofy zginęły dziesiątki osób.