Sora ma poważnego konkurenta. Veo 2 od Google pokazuje, co potrafi nowe narzędzie

Jest tylko jeden haczyk. Veo 2 zapewne jest niezwykle kosztowny w utrzymaniu dla Google’a, przynajmniej na dziś. Dostęp do narzędzia jest ekstremalnie ograniczony. Można z niego korzystać raptem w kilku krajach (nie w Polsce), i to też nie od ręki. Najpierw należy się zapisać na waitlistę, czyli stanąć w wirtualnej kolejce po dostęp do usługi. Do momentu oddania tego tekstu do publikacji nie pojawiły się żadne publikacje prasowe, dostępu do Veo 2 nie mają na dziś nawet najbardziej prestiżowe media. Google zresztą wprost przyznał, że Veo 2 nie jest gotowy do wdrożenia na większą skalę.