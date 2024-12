Sora ma poważny problem. Przez ten błąd OpenAI może stracić miliony

Co więcej, Sora zna się nie tylko na grach, ale i na aspektach ją otaczających. Model na polecenie dziennikarzy (prompt "auronplay twitch stream, as viewed through a stream on a web browser, playthrough, gaming, let's play") wygenerował nagranie przypominające transmisję na żywo z gry. AI udało się nie tylko idealnie skopiować wizerunek streamera (w tym przypadku hiszpańskiego AuronPlay), ale także niemalże idealnie odwzorować interfejs Twitch.tv (aczkolwiek logo platformy to mieszanka Twitch.tv i YouTube) i systemu Windows oraz przeglądarki Google Chrome.