Co Donald Trump zapowiedział dla branży tech? Przegląd obietnic wyborczych

Podczas przemówienia Trump odniósł się nie tylko do problemów konsumentów, ale i pracowników w fabrykach produkujących pojazdy. Różnica w budowie samochodów elektrycznych i tradycyjnych pojazdów spalinowych sprawia, że w proces ich produkcji jest inny, a to z kolei ma prowadzić do zwalniania pracowników nieposiadających koniecznych umiejętności. Podczas krajowej konwencji partii republikańskiej w lipcu zadeklarował, że zniesie on "mandat Joe Bidena dotyczący samochodów elektrycznych". Chodzi o rozporządzenie Agencji Ochrony Środowiska dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez pojazdy sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych. Trump stwierdził, że zniesie to prawo już pierwszego dnia urzędowania.