Trump każe płacić za dostęp do prognozy pogody. A to tylko jeden punkt jego chorego planu

Teoretycznie Amerykanom wciąż pozostają prywatne firmy i serwisy zajmujące się prognozą pogody takie jak AccuWeather czy Weather.com, jednak i one do pewnego stopnia opierają się na danych pochodzących od NOAA i NWS. Co więcej, prywatyzacja NWS w sposób taki jak widzą to twórcy Project 2025 spowodowałaby zaprzestania dystrybucji alertów o niebezpiecznych warunkach pogodowych, co mogłoby się wiązać ze skrajnym zagrożeniem dla mieszkańców terenów z dużą aktywnością tornad i częstymi pożarami lasów.