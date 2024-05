Eksperymentują z chmurami, by wytworzyć deszcz. Polska próbowała robić to samo

Technologia sztucznego deszczu, nazywana "zasiewaniem chmur", polega na wprowadzeniu do chmur substancji, które sprzyjają kondensacji pary wodnej i powstawaniu opadów. W przeszłości używano do tego celu jodku srebra czy soli, ale nowoczesne metody, jak te stosowane w Dubaju, wykorzystują elektryczność. Drony wyposażone w ładunki elektryczne “pobudzają” chmury do wydajniejszego tworzenia deszczu