W tym suchym kraju robią sobie deszcz. Sieją chmury i mają opady

Zasada działania jest prosta. Do chmur wprowadzane są substancje, które działają jako jądra kondensacji lub zarodki krystalizacji. W efekcie krople wody w chmurze łatwiej się łączą, tworząc większe krople, które następnie spadają na ziemię jako deszcz lub śnieg. Może to być jodek srebra: cząsteczki jodku srebra mają strukturę podobną do kryształków lodu, co powoduje, że para wodna w chmurze skrapla się na nich i tworzy krople deszczu, albo chlorek sodu: drobne cząsteczki soli absorbują wilgoć z powietrza, co również przyczynia się do powstawania kropli deszczu. Wprowadzając cząsteczki higroskopijne, wzmacnia się naturalne cząsteczki deszczu, co rozpoczyna proces koalescencji.