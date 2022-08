Zapach powietrza po deszczu jest zachwycający. Teraz dowiecie się, skąd się bierze

Ludzki węch jest na ten zapach szczególnie wyczulony - piszą prowadzący profil Lasów Państwowych. I sugerują, że może to być wspomnienie po czasie, kiedy ten zapach prowadził do żywności po długim okresie suszy. W końcu skoro pada, to rośliny znowu zaczną rosnąć. Nic dziwnego, że tak wielbimy tę woń – będącą zapachem życia.