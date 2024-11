Będziemy mieli w Polsce nowy park narodowy. Pierwszy od ponad 20 lat

Dlaczego właśnie Dolina Dolnej Odry? To miejsce ma ogromną wartość przyrodniczą i kulturową. Międzyodrze to niemal całkowicie dzika kraina torfowisk, podmokłych łąk, plątanina kanałów, rozlewisk, a nawet jezior, w większości zupełnie niedostępna dla ludzi. Miejsce to stanowi unikalny ekosystem, który wymaga ochrony.