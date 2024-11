Budynek MSN wywołał mnóstwo kontrowersji. Teraz problem mają z nim ptaki

Co powinno być ważniejsze - ciekawa, imponująca, oryginalna architektura czy świadomość, że budynki wpływają nie tylko na ludzi? Dla mnie odpowiedź jest oczywista i powinno brać się pod uwagę, że to, co robimy, ingeruje w życie innych stworzeń. Musimy nauczyć się życia z tą świadomością. I to bardzo smutne, że mimo zatrważających danych na temat śmiertelności ptaków i dostępnych rozwiązań ciągle zapomina się o tych, którzy sami o siebie nie mogą się upomnieć.