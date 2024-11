Każdy z nas ma swojego sobowtóra. Wyrządza wiele krzywdy, ale czas się do niego uśmiechnąć

Oczywistą i banalną myślą jest ta, że kupując koszulkę czy telefon mamy świadomość, że wykonany został tysiące kilometrów od nas, przez osoby pracujące w warunkach, które w XXI w. nie powinny funkcjonować. Oddzielamy to od siebie, chociaż wiemy, że nasza zakupowa decyzja ma wpływ na życie innych. Ale mimo wszystko to nie my – to nie my decydujemy się na budowę fabryk w krajach, gdzie się to szczególnie opłaca, to nie my ściągamy te produkty, to nie my wystawiamy je na sklepowe półki, to nie my je reklamujemy.