Mówili, że jest ekstrawagancka i nie pasuje do centrum. Nie, nie chodzi o nową siedzibę MSN w Warszawie

Nie da się ukryć, że wiata stała się jednym z nowych symboli miasta. Widać ją z daleka. Fantastycznie wygląda latem, kiedy zachodzi słońce i oświetla tę część centrum. Jest prawdziwą bramą, którą wkracza się i opuszcza śródmieście. Stajnia jednorożców jest symbolem ciekawym, bo choć kolorowy dach nawiązuje do secesji, to przecież daleko jej do charakterystycznej łódzkiej cegły, skojarzeń z fabrykami. Jest udaną próbą stworzenia czegoś nowego. Niedawno do stajni dołączyła rzeźba jednorożca, przy której ludzie robią sobie zdjęcia, jest też punktem spotkań, miejscem, które łatwo wskazać, by dalej wspólnie ruszyć w drogę.