Polscy naukowcy stworzyli Batmana. Nie będzie walczył z przestępcami, ale też pomoże

Jak wyjaśniają młodzi naukowcy Batman porusza się z prędkością ok. 5 km/h i nie hałasuje. Generowane przez urządzenie dźwięki na pewno nie zaburzą pomiarów. Chociaż na początku statek będzie służył głównie do monitoringu aktywności ptaków i nietoperzy, to badacze widzą dla niego również inne zastosowanie.