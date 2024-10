Steam ma niezwykle ważną i potrzebną wiadomość dla wszystkich graczy na świecie

Nabywany jest klucz licencyjny, zapewniający graczowi prawo do dostępu do gry na określonych przez licencję warunkach. Rzeczone warunki różnią się w zależności od sklepu i gry - na przykład limitowana jest liczba urządzeń, na których można zainstalować grę. Przede wszystkim jednak gracz nie ma gwarantowanego dostępu do plików gry i nie może liczyć na jej wieczną dostępność, a odsprzedaż tejże gry jest utrudniona. Dostawca gry lub platformy na której jest oferowana ma najczęściej prawo do wyłączenia infrastruktury sieciowej niezbędnej do działania danej gry nawet bez konieczności zwrotu pieniędzy.