Nienawidzę czym się stała cyfrowa dystrybucja. Zazdroszczę Kalifornijczykom nowego prawa

To nie prawniczy wytrych na przyszłość, a legalna furtka do kiepskich, antykonsumenckich praktyk. Dostawcy, by optymalizować wydatki związane z obsługą klienta, prawami autorskimi, licencjami i innymi żonglują swoją ofertą, nieraz usuwając z niej wykupione przez użytkowników treści. Niejednokrotnie bez żadnej rekompensaty dla nabywców. To właśnie częściowo się kończy. Co prawda tylko w Kalifornii, ale liczę na to, że Europa weźmie przykład.