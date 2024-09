10 pytań, które powinieneś sobie zadać przed kupnem nowego telewizora

Alexa, asystent głosowy od Amazon, to kolejna opcja, która może znacząco ułatwić korzystanie z telewizora. Telewizory kompatybilne z Alexą pozwalają na sterowanie za pomocą komend głosowych, co jest niezwykle wygodne i intuicyjne. Możesz na przykład powiedzieć Alexa, turn on the TV lub Alexa, switch to sports channel, a telewizor wykona twoje polecenie. Alexa umożliwia również integrację z innymi urządzeniami w domu, co pozwala na tworzenie zaawansowanych scenariuszy i automatyzacji.