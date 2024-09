To jedne z najwygodniejszych słuchawek, jakie kiedykolwiek nosiłem. Soundcore Space One Pro - recenzja

Niestety, Space One Pro nie są pozbawione wad. Wysokie tony to miejsce, w którym słuchawki te gubią precyzję i klarowność brzmienia. W niektórych utworach można zauważyć, że wysokie częstotliwości są nieco zniekształcone, co może wpływać na ogólne wrażenia słuchowe. Jest to jednak niewielki minus w porównaniu do zdumiewająco dużej liczby zalet. Ogólnie rzecz biorąc, byłem bardzo zadowolony z jakości brzmienia soundcore Space One Pro. Choć nie są to słuchawki z najwyższej półki, rzadko mnie rozczarowywały - a znacznie częściej zaskakiwały.