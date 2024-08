Myślisz o nowych słuchawkach? Poczekaj, Apple szykuje coś wielkiego

AirPods Pro drugiej generacji to doskonała ewolucja. Apple wziął to, co było świetne w pierwszej generacji i jeszcze to udoskonalił. Redukcja hałasu została znacznie poprawiona, tryb kontaktu działa płynniej, a spersonalizowany dźwięk przestrzenny to prawdziwa gratka dla audiofilów. Bateria działa dłużej, a etui ładujące zyskało funkcję precyzyjnego lokalizowania dzięki aplikacji Znajdź i technologii UWB.