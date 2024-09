Oto moje słuchawki marzeń. Nigdzie nie znajdziecie takich doznań

Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że słuchawki Beoplay H95 były modelem wybitnym, to zachęcam do przeczytania recenzji autorstwa Przemysława Pająka, która szybko je rozwieje. Mają wszystko to, czego szuka fan dobrego i naturalnego brzmienia, ale który zwraca również uwagę na jakość wykonania. Po kilku latach od premiery Bang & Olufsen zdecydował się na odważny krok i postanowił odświeżyć ideał. Wygląda na to, że ryzyko się opłaciło, bo najnowsze model wygląda jak z katalogu mody. Każdy człowiek lubi otaczać się pięknymi rzeczami, a nie ma co się oszukiwać - słuchawki nauszne zazwyczaj nie są małymi dziełami sztuki, tylko bezkształtnymi kawałkami plastiku z wielkimi nausznikami. A teraz popatrzcie na Beoplay H100: