Jak poprawić słuchawki, które są świetne? Otóż da się, czyli Jabra Elite 8 Active Gen 2 - recenzja

To jest rzecz, którą można w przypadku Jabry uznać za prawdziwą nowość i coś, co faktycznie zmienia sposób użytkowania słuchawek. W dużym skrócie - w zestawie dostajemy przewód, który z jednej strony ma USB-C (podłączamy go do etui ładującego), a z drugiej strony - albo USB-C, albo zwykłe 3,5 mm. Jeśli chcemy z czegoś posłuchać muzyki albo czegoś innego, to możemy z tym czymś połączyć się przez Bluetooth albo... przewodowo. Wygląda to tak, że do USB-C albo złącza słuchawkowego podłączamy przewód z zestawu, drugi koniec do etui ze słuchawkami, wyjmujemy słuchawki, wkładamy do uszu, wciskamy przycisk na etui i... już. Mamy dźwięk na słuchawkach.