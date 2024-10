Rząd weźmie się za automaty paczkowe. Ludzie powoli mają dość

Z podobnym projektem Allegro już wystartowało, ale to wciąż wyjątek, a nie reguła. Być może zmiany w przepisach doprowadziłyby do tego, że firmy nie miałyby wyboru. Musiałyby ze sobą współpracować, bo stawianie kolejnych maszyn nie byłoby aż tak proste, jak ma to miejsce teraz. Póki co musimy tylko gdybać, bo nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na automatową rewolucję.