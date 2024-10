To tutaj statki kończą swoje życie. Tak wygląda ich cmentarzysko

Gadani Ship-Breaking Yard, położone na malowniczym wybrzeżu Pakistanu, to miejsce, gdzie statki kończą swoje życie, a ich elementy zyskują nowe przeznaczenie. Złomowisko statków Gadani jest co roku miejscem ostatnich chwil dziesiątek zużytych jednostek pływających. Tutaj, na rozległych plażach, potężne dźwigi i tysiące pracowników rozbierają gigantyczne okręty na mniejsze elementy, które następnie trafiają do recyklingu.