Do Gdyni przypłynął niesamowity żaglowiec. Tak wyglada przyszłość transportu morskiego

Żagle są wykonane ze stali i kompozytu, a ich wysokość wynosi 50 m. Przy odpowiednim wietrze i warunkach na morzu pozwalają one zaoszczędzić do 30 proc. paliwa. W przypadku MV Pyxis Ocean ciekawe jest też to, że jest to jeden z niewielu statków tej wielkości, które wykorzystują napęd wiatrowy, jak podkreśla serwis Gospodarka Morska. Jednostka mierzy 229 m, zaś jej szerokość to 32 m.